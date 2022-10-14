Білоруси чекають на зручний момент для повалення Лукашенка, – активістка

За словами Інни Зайцевої, білоруси не чинитимуть опір мобілізації, якщо її оголосять у країні. Для цього нині немає ні зброї, ні можливостей, каже вона.

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Якщо в Білорусі оголосять мобілізацію, то громадяни не чинитимуть опір, оскільки будь-який протест у країні неможливий. Про це в коментарі телеканалу ТСН розповіла білоруська активістка Інна Зайцева.

"У Білорусі є великий страх, пов'язаний із можливим оголошенням мобілізації. Але, водночас, будь-який протест у Білорусі неможливий, навряд чи люди зможуть чинити опір мобілізації, якщо її оголосять", –– прокоментувала опозиціонерка.

За її словами, зараз офіційно в країні не говорять про початок мобілізації, але в суспільстві цю тему активно обговорюють. Білоруси готові не лише здаватися в полон, якщо їх відправлять на війну в Україну, а й переходити на бік ЗСУ, щоб воювати проти агресора.

Як запевняє Зайцева, на сьогодні Олександра Лукашенка та його режим підтримує не більше 20% білоруського населення. При цьому лише 3% з них вважають, що країна має відкрито приєднатися до війни на боці Росії та ввести білоруські війська в Україну.

Водночас, велика частина суспільства чекає на зручний момент для повалення Лукашенка, продовжує активістка. З цією метою альтернативна лідерка країни Світлана Тихановська запустила проєкт "План "Перемога" [можливо, мається на увазі Платформа солідарності].

"Всі, хто готовий діяти — реєструються на цій платформі для подальшої кооперації. Коли? Тоді коли з'явиться шанс", — пояснює вона.

Однак зараз білоруси для відкритого опору не мають ні зброї, ні навіть можливості проводити масові збори. Як каже Зайцева, будь-яка партизанська боротьба у Білорусі є приватною ініціативою, жодної організованої діяльності такого роду в державі немає.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що до складу угруповання, яке розгортається на заході республіки в межах режиму контртерористичної операції, увійдуть приблизно 70 тисяч білоруських військових зі складу Збройних сил. При цьому політик наголосив, що не дозволить втягнути Білорусь у бойові дії і протистоятиме будь-яким спробам це зробити.

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пояснив, чому в країні запровадили режим контртерористичної операції (КТО). За його словами, "у деяких суміжних країнах" нібито планують провокації, результатом яких може стати захоплення білоруських регіонів.