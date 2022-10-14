Живет без документов: в Германии обыскали квартиру прославляющей войну россиянки (фото, видео)

30-летняя россиянка нелегально находится в Германии, поддерживает войну РФ против Украины и издевается над украинцами, которые вынужденны были выехать из страны, спасаясь от боевых действий.

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В городе Ландсхут (Нижняя Бавария, Германия) полицейские провели обыск в квартире, которую арендует скандальная российская блогер-пропагандист 30-летняя Юлия Прохорова. Об этом сообщает Bild.

Девушка проживала в арендованной квартире со своим 35-летним парнем.

Во время обыска правоохранители нашли и изъяли три смартфона и ноутбук.

Прокуратура города уже проводит расследование в отношении Прохоровой. Во-первых, как оказалось, Прохорова пребывает в Германии нелегально. Она не имеет документов о виде на жительство в этой стране. Также пропагандистка официально не работает.

Однако по информации издания, сейчас процесс ее депортации в РФ приостановлен.

Во-вторых, Прохорову подозревают в одобрении уголовно наказуемых действий (имеется в виду российская агрессия по отношению к Украине) и в оскорблениях украинцев.

Кто такая Юлия Прохорова

Прохорова стала известна в информационном пространстве после серии провокационных видеороликов.

В одном из видео она преследовала двоих украинцев на улице и издевалась над ними.

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В другом ролике пропагандистка танцевала веселый танец на фоне кадров из Украины, на которых российские ракеты разрушают дома и убивают мирных жителей.

Кроме того, Прохорова пришла на акцию поддержки, которую организовали украинские эмигранты в Германии. Она накинула себе на плечи российский триколор, показывала людям язык и всячески провоцировала.

Прохорова сняла также видео, в котором она в туалете использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги.

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Напомним, украинский продюсер Юрий Бардаш, который сравнивал украинцев с нацистами и несколько месяцев назад пешком бежал в Россию, сообщил о том, что получает гражданство страны-агрессора и меняет имя. Одиозный продюсер также пригрозил европейским странам полным исчезновением, призвал украинцев потерпеть и ждать "освободителей" в лице российских оккупантов.

Фокус также писал о том, что винницкому митрополиту Ионафану может грозить тюремный срок за поддержку Кремля. Во время обыска у митрополита Ионафана обнаружили пропагандистские материалы, свидетельствующие о его работе в интересах России.