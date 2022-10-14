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Военный Фокус Российско-украинская война

Живет без документов: в Германии обыскали квартиру прославляющей войну россиянки (фото, видео)

прохорова, российская пропагандистка, юлия прохорова
У пропагандистки РФ Юлии Прохоровой провели обыск в ее германской квартире

30-летняя россиянка нелегально находится в Германии, поддерживает войну РФ против Украины и издевается над украинцами, которые вынужденны были выехать из страны, спасаясь от боевых действий.

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В городе Ландсхут (Нижняя Бавария, Германия) полицейские провели обыск в квартире, которую арендует скандальная российская блогер-пропагандист 30-летняя Юлия Прохорова. Об этом сообщает Bild.

Девушка проживала в арендованной квартире со своим 35-летним парнем.

Во время обыска правоохранители нашли и изъяли три смартфона и ноутбук.

Прокуратура города уже проводит расследование в отношении Прохоровой. Во-первых, как оказалось, Прохорова пребывает в Германии нелегально. Она не имеет документов о виде на жительство в этой стране. Также пропагандистка официально не работает.

Однако по информации издания, сейчас процесс ее депортации в РФ приостановлен.

Во-вторых, Прохорову подозревают в одобрении уголовно наказуемых действий (имеется в виду российская агрессия по отношению к Украине) и в оскорблениях украинцев.

Кто такая Юлия Прохорова

Прохорова стала известна в информационном пространстве после серии провокационных видеороликов.

В одном из видео она преследовала двоих украинцев на улице и издевалась над ними.

прохорова, российская пропагандистка, юлия прохорова Fullscreen
Прохорова преследует украинок, которые приехали в Австрию

В другом ролике пропагандистка танцевала веселый танец на фоне кадров из Украины, на которых российские ракеты разрушают дома и убивают мирных жителей.

Кроме того, Прохорова пришла на акцию поддержки, которую организовали украинские эмигранты в Германии. Она накинула себе на плечи российский триколор, показывала людям язык и всячески провоцировала.

Прохорова сняла также видео, в котором она в туалете использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги.

прохорова, российская пропагандистка, юлия прохорова Fullscreen
Безработная россиянка провоцирует украинских женщин на антивоенном митинге

Напомним, украинский продюсер Юрий Бардаш, который сравнивал украинцев с нацистами и несколько месяцев назад пешком бежал в Россию, сообщил о том, что получает гражданство страны-агрессора и меняет имя. Одиозный продюсер также пригрозил европейским странам полным исчезновением, призвал украинцев потерпеть и ждать "освободителей" в лице российских оккупантов.

Фокус также писал о том, что винницкому митрополиту Ионафану может грозить тюремный срок за поддержку Кремля. Во время обыска у митрополита Ионафана обнаружили пропагандистские материалы, свидетельствующие о его работе в интересах России.