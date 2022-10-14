Живе без документів: у Німеччині обшукали квартиру росіянки, що прославляє війну (фото, відео)

30-річна росіянка нелегально перебуває в Німеччині, підтримує війну РФ проти України і знущається з українців, які змушені були виїхати з країни, рятуючись від бойових дій.

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У місті Ландсхут (Нижня Баварія, Німеччина) поліцейські провели обшук у квартирі, яку орендує скандальна російська блогерка-пропагандистка 30-річна Юлія Прохорова. Про це повідомляє Bild.

Дівчина проживала у орендованій квартирі зі своїм 35-річним хлопцем.

Під час обшуку правоохоронці знайшли та вилучили три смартфони та ноутбук.

Прокуратура міста вже проводить розслідування щодо Прохорової. По-перше, як виявилося, Прохорова перебуває у Німеччині нелегально. Вона не має документів про дозвіл на проживання в цій країні. Також пропагандистка офіційно не працює.

Однак, за інформацією видання, зараз процес її депортації в РФ припинено.

По-друге, Прохорову підозрюють у схваленні кримінальних дій (мається на увазі російська агресія стосовно України) та в образах українців.

Хто така Юлія Прохорова

Прохорова стала відомою в інформаційному просторі після серії провокаційних відеороликів.

В одному з відео вона переслідувала двох українців на вулиці та знущалася з них.

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В іншому ролику пропагандистка танцювала веселий танець на тлі кадрів з України, на яких російські ракети руйнують будинки та вбивають мирних жителів.

Також, Прохорова прийшла на акцію підтримки, яку організували українські емігранти у Німеччині. Вона накинула собі на плечі російський триколор, показувала людям язик та всіляко провокувала.

Прохорова зняла також відео, в якому вона у туалеті використовує офіційні листи від поліції замість туалетного паперу.

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Нагадаємо, український продюсер Юрій Бардаш, який порівнював українців із нацистами і кілька місяців тому пішки втік до Росії, повідомив про те, що отримує громадянство країни-агресорки та змінює ім'я. Небажаний продюсер також пригрозив європейським країнам повним зникненням, закликав українців потерпіти та чекати на "визволителів" у вигляді російських окупантів.

Фокус також писав про те, що вінницькому митрополиту Іонафану може загрожувати тюремний термін за підтримку Кремля. Під час обшуку у митрополита Йонатана виявили пропагандистські матеріали, що свідчать про його роботу на користь Росії.