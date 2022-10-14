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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Живе без документів: у Німеччині обшукали квартиру росіянки, що прославляє війну (фото, відео)

прохорова, російська пропагандистка, Юлія прохорова
У пропагандистки РФ Юлії Прохорової провели обшук у її німецькій квартирі

30-річна росіянка нелегально перебуває в Німеччині, підтримує війну РФ проти України і знущається з українців, які змушені були виїхати з країни, рятуючись від бойових дій.

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У місті Ландсхут (Нижня Баварія, Німеччина) поліцейські провели обшук у квартирі, яку орендує скандальна російська блогерка-пропагандистка 30-річна Юлія Прохорова. Про це повідомляє Bild.

Дівчина проживала у орендованій квартирі зі своїм 35-річним хлопцем.

Під час обшуку правоохоронці знайшли та вилучили три смартфони та ноутбук.

Прокуратура міста вже проводить розслідування щодо Прохорової. По-перше, як виявилося, Прохорова перебуває у Німеччині нелегально. Вона не має документів про дозвіл на проживання в цій країні. Також пропагандистка офіційно не працює.

Однак, за інформацією видання, зараз процес її депортації в РФ припинено.

По-друге, Прохорову підозрюють у схваленні кримінальних дій (мається на увазі російська агресія стосовно України) та в образах українців.

Хто така Юлія Прохорова

Прохорова стала відомою в інформаційному просторі після серії провокаційних відеороликів.

В одному з відео вона переслідувала двох українців на вулиці та знущалася з них.

прохорова, російська пропагандистка, Юлія прохорова Fullscreen
Прохорова переслідує українок, які приїхали до Австрії

В іншому ролику пропагандистка танцювала веселий танець на тлі кадрів з України, на яких російські ракети руйнують будинки та вбивають мирних жителів.

Також, Прохорова прийшла на акцію підтримки, яку організували українські емігранти у Німеччині. Вона накинула собі на плечі російський триколор, показувала людям язик та всіляко провокувала.

Прохорова зняла також відео, в якому вона у туалеті використовує офіційні листи від поліції замість туалетного паперу.

прохорова, російська пропагандистка, Юлія прохорова Fullscreen
Безробітна росіянка провокує українських жінок на антивоєнному мітингу

Нагадаємо, український продюсер Юрій Бардаш, який порівнював українців із нацистами і кілька місяців тому пішки втік до Росії, повідомив про те, що отримує громадянство країни-агресорки та змінює ім'я. Небажаний продюсер також пригрозив європейським країнам повним зникненням, закликав українців потерпіти та чекати на "визволителів" у вигляді російських окупантів.

Фокус також писав про те, що вінницькому митрополиту Іонафану може загрожувати тюремний термін за підтримку Кремля. Під час обшуку у митрополита Йонатана виявили пропагандистські матеріали, що свідчать про його роботу на користь Росії.