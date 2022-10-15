"Нужно приостановить": аналитики ISW рассказал, зачем Путин объявил об окончании мобилизации

Аналитики заявили, что Владимир Путин сам подтвердил, что мобилизованные получают лишь небольшую подготовку перед отправкой на фронт.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что его "частичная мобилизация" окончится примерно через две недели для того, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва. Об этом пишут аналитики из американского института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что Путин, возможно, хочет, чтобы мобилизованные закрыли пробелы на передовой на достаточно продолжительный срок для того, чтобы призванные осенью россияне смогли сформировать дополнительные подразделения для улучшения боевой мощи России в 2023-м году.

"Путин объявил, что из 220 000 человек, мобилизованных после его приказа от 21 сентября, 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 уже находятся в частях, "выполняющих боевые задания", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, тем самым он подтвердил, что мобилизованные получают небольшую подготовку перед отправкой на фронт.

Более того, как пишут эксперты, даже те 10 дней подготовки, которые выделяют для большого количества мобилизованных, не означает, что обучение боевым действиям проходит все время.

"Многие будущие инструкторы и офицеры, вероятно, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации. Российские обучающие полигоны также, вероятно, неукомплектованы, проблема, вероятно, останется до осеннего цикла призыва", — сказано в отчете.

Ранее Фокус сообщал, что в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В Пентагоне заявили, что с момента начала полномасштабной войны с РФ США предоставили Украине помощи на 17,6 млрд долларов. Этот пакет уже 23 по счету.

Также мы писали, что социологи выяснили, как жители Запада относятся к уступкам Владимиру Путину. Опрос показал, что большинство жителей стран Запада поддерживают Украину и не готовы идти на уступки России.

Еще напомним, что Запад строит планы на случай использования Россией ядерного оружия в Украине. На Западе считают, что такой сценарий развития событий маловероятен. Однако, если это все же произойдет, политики не хотят, чтобы граждане их стран в панике убегали из городов.