"Потрібно призупинити": аналітики ISW розповів, навіщо Путін оголосив про закінчення мобілізації

Аналітики заявили, що Володимир Путін сам підтвердив, що мобілізовані одержують лише невелику підготовку перед посиланням на фронт.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що його "часткова мобілізація" закінчиться приблизно за два тижні для того, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову. Про це пишуть аналітики з американського інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що Путін, можливо, хоче, щоб мобілізовані закрили прогалини на передовій на досить тривалий термін для того, щоб покликані восени росіяни змогли сформувати додаткові підрозділи для покращення бойової могутності Росії у 2023 році.

"Путін оголосив, що з 220 000 осіб, мобілізованих після його наказу від 21 вересня, 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 вже перебувають у частинах, які виконують бойові завдання", — сказано у звіті.

За словами аналітиків, цим він підтвердив, що мобілізовані отримують невелику підготовку перед посиланням на фронт.

Понад те, як пишуть експерти, навіть ті 10 днів підготовки, які виділяють для великої кількості мобілізованих, не означає, що навчання бойовим діям відбувається весь час.

"Багато майбутніх інструкторів та офіцерів, ймовірно, було поранено або вбито в Україні ще до початку мобілізації. Російські навчальні полігони також, ймовірно, неукомплектовані, проблема, ймовірно, залишиться до осіннього циклу призову", — сказано у звіті.

Раніше Фокус повідомляв, що у США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. У Пентагоні заявили, що з початку повномасштабної війни з РФ США надали Україні допомоги на 17,6 млрд доларів. Цей пакет уже 23 за рахунком.

Також ми писали, що соціологи з'ясували, як жителі Заходу ставляться до поступок Володимиру Путіну. Опитування показало, що більшість жителів країн Заходу підтримують Україну і не готові йти на поступки Росії.

Ще нагадаємо, що Захід планує на випадок використання Росією ядерної зброї в Україні. На Заході вважають, що такий сценарій розвитку подій є малоймовірним. Однак, якщо це все ж таки станеться, політики не хочуть, щоб громадяни їхніх країн у паніці тікали з міст.