Британская разведка назвала две причины неудач российской армии в Украине

Российские военные вынуждены сами покупать себе бронежилеты.

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Плохая логистика и высокий уровень коррупции – одни из основных причин неудач российских войск в Украине, заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Как выяснила британская разведка, контингенты мобилизированных российских резервистов, брошенные в Украину в последние две недели, имеют еще более плохой уровень личного снаряжения, чем ранее развернутые войска, обеспечение которых оставляет желать лучшего.

В оборонном ведомстве Великобритании не исключают, что новоприбывшим на фронт придется самим покупать себе бронежилеты, в частности современный бронежилет "6Б45", предназначенный для общей выдачи боевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник".

В российских интернет-магазинах он стоит 40 тысяч рублей, что эквивалентно примерно $640. Еще в апреле его стоимость составляла около 12 тысяч рублей ($190).

При этом еще в 2020 году российские чиновники уверяли, что военным ВС РФ передали 300 тысяч комплектов бронежилетов "Ратник". Исходя из этой информации, группировка войск, которая сейчас находится в Украине, должна была быть полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты, чего сейчас не наблюдается.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что уже мобилизировано более 200 тысяч резервистов, и через две недели частичная мобилизация будет завершена.

Тем временем Россия продолжает активно снабжать группировку в Украине. Российские военные, которые базируются вблизи границы с нашей страной, только за последний месяц получили 220 тысяч тонн бензина, дизтоплива и авиакеросина.