Британська розвідка назвала дві причини невдач російської армії в Україні

Російські військові змушені самі купувати собі бронежилети.

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Погана логістика та високий рівень корупції — одні з основних причин невдач російських військ в Україні, заявили в Міністерстві оборони Великобританії.

Як з'ясувала британська розвідка, контингенти мобілізованих російських резервістів, кинуті в Україну в останні два тижні, мають ще гірший рівень особистого спорядження, ніж раніше розгорнуті війська, забезпечення яких залишає бажати кращого.

В оборонному відомстві Великобританії не виключають, що новоприбулим на фронт доведеться самим купувати собі бронежилети, зокрема, сучасний бронежилет "6Б45", призначений для загальної видачі бойовим підрозділам у межах програми індивідуального спорядження "Ратник".

У російських інтернет-магазинах він коштує 40 тисяч рублів, що еквівалентно приблизно $640. Ще у квітні його вартість становила близько 12 тисяч рублів ($190).

Водночас ще у 2020 році російські чиновники запевняли, що військовим ЗС РФ передали 300 тисяч комплектів бронежилетів "Ратник". Виходячи з цієї інформації, угруповання військ, яке зараз перебуває в Україні, мало бути повністю забезпечене засобами індивідуального захисту, чого зараз не спостерігається.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що вже мобілізовано понад 200 тисяч резервістів, і за два тижні часткову мобілізацію завершать.

Водночас Росія продовжує активно постачати угруповання в Україні. Російські військові, які базуються поблизу кордону з нашою країною, лише за останній місяць отримали 220 тисяч тонн бензину, дизпалива й авіагасу.