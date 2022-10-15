"Зимой будет сложнее": американский генерал рассказал о ситуации на фронте в ближайшее время

Военный эксперт считает, что трудности будут подстерегать как украинских военных, так и российских оккупантов. Но у последних ситуация станет критической.

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В зимние месяцы ситуация на фронте будет усложняться, но только для российских оккупантов. Такой прогноз дал экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее", – сказал Ходжес.

Генерал также назвал слабые стороны российских оккупантов. По его мнению, военные ВС РФ – недостаточно оснащенные, неготовые и необученные.

Кроме того, украинская армия имеет ценный боевой опыт и поддержку своего народа.

Однако и украинские военные зимой могут испытывать некоторые затруднение. Ходжес считает, что погода в декабре, январе и феврале может притормозить работу дронов. Поэтому возможно замедление темпов контрнаступления.

Напомним, военный эксперт генерал Бен Ходжес считает, что война выходит на новый этап, и тому есть несколько подтверждений. А украинские войска набрали такой ход, что их уже не остановить.

Кроме того, американский генерал убежден, что Вооруженные силы Украины смогут выйти к концу этого года на позиции 23 февраля, а к середине 2023 украинская армия будет в Крыму. Ни призыв 300 000 человек в ряды ВС РФ, ни угрозы применения ядерного оружия не повлияют существенным образом на ситуацию на фронтах Украины.