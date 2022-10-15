"Взимку буде складніше": американський генерал розповів про ситуацію на фронті найближчим часом

Військовий експерт вважає, що труднощі чатуватимуть як на українських військових, так і на російських окупантів. Але в останніх ситуація стане критичною.

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У зимові місяці ситуація на фронті ускладнюватиметься, але лише для російських окупантів. Такий прогноз дав екскомандувач американськими військами в Європі генерал Бен Годжес.

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська та не дасть їм можливості піднятися на ноги, перегрупуватися або чогось навчитися. Це дуже важливо. Взимку на полі бою буде важче", — сказав Годжес.

Генерал також назвав слабкі сторони російських окупантів. На його думку, військові ЗС РФ недостатньо оснащені, неготові та ненавчені.

Крім того, українська армія має цінний бойовий досвід і підтримку свого народу.

Однак і українські військові взимку можуть відчувати певні труднощі. Годжес вважає, що погода в грудні, січні та лютому може пригальмувати роботу дронів. Тому можливе уповільнення темпів контрнаступу.

Нагадаємо, військовий експерт генерал Бен Годжес вважає, що війна виходить на новий етап, і для цього є кілька підтверджень. А українські війська набрали такого ходу, що їх уже не зупинити.

Крім того, американський генерал переконаний, що Збройні сили України зможуть вийти до кінця цього року на позиції 23 лютого, а до середини 2023 року українська армія буде в Криму. Ні призов 300 000 осіб до лав ЗС РФ, ні погрози застосування ядерної зброї не вплинуть істотно на ситуацію на фронтах України.