Оккупанты могут вывозить в РФ уникальные экспонаты из крымских музеев, – Минкульт

В первую очередь российские военные планируют похитить из Крыма экспонаты, выполненные из драгоценных металлов.

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Российские власти под предлогом "эвакуации" могут ограбить крымские музеи. Опасность грозит также и другим культурным ценностям, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, заявили в Министерстве культуры и информационной политики.

Россия уже разработала план так называемой "внешней эвакуации", согласно которому оккупанты будут вывозить из Крыма ценные археологические находки. В частности и те, которые изготовлены из драгоценных металлов.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно", – заявили в профильном министерстве.

Представители Минкультуры и информационной политики уже обратились в ЮНЕСКО с призывом не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором и принять меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей.

Напомним, весной ВС РФ разграбили художественный и краеведческий музеи в Мариуполе. В городе хранилось семь оригинальных шедевров, которые, по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капустниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала все из рук в руки.

Фокус также писал о том, что во время боев у города Иванков на севере Киевщины от попадания снаряда загорелся музей, в котором хранились картины выдающейся народной художницы Марии Примаченко. Охранник музея Анатолий прибежал первым и вместе с подростками, ставшими свидетелями пожара, залез в окно, а затем вынес картины и несколько других экспонатов.