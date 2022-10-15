Окупанти можуть вивозити в РФ унікальні експонати з кримських музеїв, — Мінкульт

Насамперед російські військові планують викрасти з Криму експонати, виготовлені з дорогоцінних металів.

Related video

Російська влада під приводом "евакуації" може пограбувати кримські музеї. Небезпека загрожує також іншим культурним цінностям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Росія вже розробила план так званої "зовнішньої евакуації", згідно з яким окупанти вивозитимуть із Криму цінні археологічні знахідки. Зокрема й ті, що виготовлені з дорогоцінних металів.

"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей із території України буде пропорційне пограбуванню музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно", — заявили в профільному міністерстві.

Представники Мінкультури та інформаційної політики вже звернулися до ЮНЕСКО із закликом не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором і вжити заходів щодо протидії нелегальному трафіку культурних цінностей.

Нагадаємо, навесні ЗС РФ пограбували художній і краєзнавчий музеї в Маріуполі. У місті зберігалося сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталею Капустниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів і особисто передала все з рук у руки.

Фокус також писав про те, що під час боїв біля міста Іванків на півночі Київщини від влучення снаряду спалахнув музей, у якому зберігалися картини видатної народної художниці Марії Приймаченко. Охоронець музею Анатолій прибіг першим і разом із підлітками, які стали свідками пожежі, заліз у вікно, а потім виніс картини та кілька інших експонатів.