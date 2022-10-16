Ювенальные прокуроры рассказали, сколько детей погибло из-за войны в Украине (инфографика)

Более 810 маленьких украинцев получили ранения и увечья, а более восьми тысяч детей пропали без вести.

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Почти за восемь месяцев полномасштабной войны в Украине ВС РФ убили 423 ребенка. Об этом сообщают ювенальные прокуроры, которые расследуют преступления против несовершеннолетних, совершенные российскими военными.

По данным следователей прокуратуры, с 24 февраля 2022 года в результате боевых действий на территории Украины ВС РФ убили 423 ребенка. Еще 810 малолетних и несовершеннолетних украинцев получили ранения.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 256, Киевской – 116, Николаевской – 77, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31.

Следователи прокуратуры подчеркивают, что эти цифры неточны, так как сейчас следователи только начинают работать по выявлению таких случаев в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Тем временем Национальная полиция Украины сообщает о 244 маленьких украинцев, которые за время полномасштабной войны с РФ пропали без вести. И еще 8 140 детей были насильно депортированы с Украины.

[ + – ] В Украине обновилась статистика детей, которые погибли или пострадали в результате российско-украинской войны Фото: Офис генпрокурора

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "Фокусу" назвал число жертв агрессии РФ с 24 февраля. Более 8,4 тысячи мирных жителей погибли в Украине от действий российских войск с 24 февраля, когда государство-агрессор начало полномасштабную войну.

Фокус также писал о том, что 11-летняя девочка погибла в результате ракетного обстрела Чугуева. Тяжело раненную девочку доставили в медучреждение, но медикам не удалось спасти ее жизнь.