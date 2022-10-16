Ювенальні прокурори розповіли, скільки дітей загинуло через війну в Україні (інфографіка)

Понад 810 маленьких українців отримали поранення та каліцтва, а понад вісім тисяч дітей зникли безвісти.

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Майже за вісім місяців повномасштабної війни в Україні ЗС РФ убили 423 дитини. Про це повідомляють ювенальні прокурори, які розслідують злочини проти неповнолітніх, вчинені російськими військовими.

За даними слідчих прокуратури, з 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій на території України ЗС РФ убили 423 дитини. Ще 810 малолітніх та неповнолітніх українців отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 407, Харківській — 256, Київській — 116, Миколаївській — 77, Чернігівській — 68, Запорізькій — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Дніпропетровській — 31.

Слідчі прокуратури наголошують, що ці цифри неточні, оскільки зараз слідчі лише починають працювати з виявлення таких випадків у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Тим часом Національна поліція України повідомляє про 244 маленьких українців, які за час повномасштабної війни з РФ зникли безвісти. І ще 8140 дітей було примусово депортовано з України.

[ + – ] В Україні оновилася статистика дітей, які загинули чи постраждали внаслідок російсько-української війни Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю "Фокусу" назвав кількість жертв агресії РФ із 24 лютого. Понад 8,4 тисячі мирних жителів загинули в Україні від дій російських військ з 24 лютого, коли держава-агресор розпочала повномасштабну війну.

Фокус також писав про те, що 11-річна дівчинка загинула внаслідок ракетного обстрілу Чугуєва. Важко поранену дівчинку доставили до медустанови, але медикам не вдалося врятувати її життя.