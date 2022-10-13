Тисячі загиблих мирних жителів: Геращенко назвав кількість жертв агресії РФ з 24 лютого

Російські війська забрали життя понад 400 українських дітей, травми зазнали понад 800 неповнолітніх, повідомив Фокусу радник голови МВС.

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Понад 8,4 тисячі мирних жителів загинули в Україні від дій російських військ із 24 лютого, коли держава-агресор розпочала повномасштабну війну. Таку статистику за станом на 10 жовтня в інтерв'ю Фокусу навів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За обліками поліції станом на 10 жовтня загинуло 8 436 мирних жителів, травмовано 6 134. Також загинуло 422 та травмовано 804 дитини", — розповів Геращенко.

Радник глави МВС наголосив, що статистика поліції не враховує жертв російської агресії на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, таких як міста Маріуполь Донецької області Попасна Луганської області.

Крім цього, Геращенко прокоментував масовані удари Збройних сил РФ по території України 10 жовтня. За його словами, всі загиблі та поранені того дня українці були цивільними особами, жодного військового об'єкту того дня агресор не уразив.

"(Загинули лише цивільні) зокрема — 41-річний полковник кіберполіції Юрій Заскока та лікарка, у якої 5-річний син залишився цілковитим сиротою", — сказав радник міністра.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу Геращенко також оцінив перспективи українського контрнаступу взимку.

Повне інтерв'ю радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка вже можна прочитати на сайті Фокусу.