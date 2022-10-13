Тысячи погибших мирных жителей: Геращенко назвал число жертв агрессии РФ с 24 февраля

Российские войска унесли жизни более 400 украинских детей, травмы получили свыше 800 несовершеннолетних, сообщил Фокусу советник главы МВД.

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Более 8,4 тысяч мирных жителей погибли в Украине от действий российских войск с 24 февраля, когда государство-агрессор начало полномасштабную войну. Такую статистику по состоянию на 10 октября в интервью Фокусу привел советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По учетам полиции по состоянию на 10 октября погибли 8 436 мирных жителей, травмированы 6 134. Также погибли 422 и травмированы 804 ребенка", — рассказал Геращенко.

Советник главы МВД подчеркнул, что статистика полиции не включает жертв российской агрессии на временно неподконтрольных Украине территориях, таких как города Мариуполь Донецкой области Попасная Луганской области.

Помимо этого Геращенко прокомментировал массированные удары Вооруженных сил РФ по территории Украины 10 октября. По его словам, все погибшие и раненые в тот день украинцы были гражданскими лицами, ни одного военного объекта в тот день агрессор не поразил.

"(Погибли только гражданские) в том числе — 41-летний полковник киберполиции Юрий Заскока и женщина-доктор, у которой 5-летний сын остался круглым сиротой", — сказал советник министра.

Напомним, в интервью Фокусу Геращенко также оценил перспективы украинского контрнаступления грядущей зимой.

Полное интервью советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко уже можно прочитать на сайте Фокуса.