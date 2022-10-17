Путин использует любое прекращение огня для подготовки наступления в Украине, — ISW

Для обеспечения стабильности Украине необходимо возвращать контроль над рядом регионов, в том числе захваченных Россией еще в 2014 году, считают аналитики.

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Кремль не прекратит агрессию против Украины в случае введения режима прекращения огня или достижения определенных соглашений касательно войны — российская сторона использует затишье для подготовки нового наступления. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW), опубликованной в понедельник, 17 октября.

"Намерения Путина в отношении Украины вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня или какое-либо другое урегулирование. Кремль воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в наилучшей конфигурации, которую Путин может получить, чтобы подготовиться к будущему принуждению и агрессии против Украины", — считают аналитики.

Также в ISW назвали территории, контроль над которыми необходим Украине как с военной точки зрения, так и экономической. В частности, речь идет о большей части временно оккупированной территории Запорожской, Херсонской Донецкой и Луганской областей — аналитики считают, что Вооруженным силам Украины необходимо вернуть под свой контроль хотя бы часть территории, захваченной Россией в 2014 году.

Отдельное внимание в отчете уделяется и необходимости освобождения Крыма — по мнению экспертов, регион является стратегически важным как для самой Украины, так и для НАТО.

"Российское владение полуостровом позволяет России размещать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров западнее, чем она могла бы использовать только территорию, которую она юридически контролирует. Это позволяет России размещать авиацию в Севастополе примерно на 300 километров западнее, чем авиабазы ​​на территории РФ", — говорится в публикации ISW.

По словам экспертов, вышеуказанные факторы имеют большое значение для масштаба воздушной и ракетной угрозы, которую государство-агрессор может представлять восточному флангу НАТО, а также для способности РФ готовить и поддерживать будущие наступления в Украине. При этом, как утверждается в отчете, из всех украинских земель, возвращения которых под контроль Киева должен желать Альянс, именно Крым должен быть на первом месте в списке.

Напомним, ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила уверенность, что добиться прекращения войны в Украине путем переговоров с Кремлем невозможно.

Тем временем, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска начали эвакуацию фейковых государственных учреждений из оккупированной части Херсонской области в Крым.