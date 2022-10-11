Переговоры с Путиным и его бандой террористов невозможны, — депутат Бундестага

В парламенте Германии считают, что добиться окончания войны можно только военным путем, но для этого нужно поставить Украине бронетехнику.

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Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн уверена, что добиться прекращения войны в Украине путем переговоров с Кремлем невозможно, сообщает BILD.

"Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов прямо в центре Киева и других городах", — сказала Штрак-Циммерманн.

По ее мнению, единственный путь — военная победа Украины, которой можно достичь, поставив Киеву оружие и оказывая ему материальную поддержку.

Политик заявила, что ВСУ прежде всего нуждаются в танках Leopard 2, однако украинские воины будут благодарны и поставкам боевых машин пехоты Marder.

Штрак-Циммерманн считает, что немецкая армия могла бы уже в ближайшее время отправить в Украину 50 таких машин, с расчетом, что в течение года Бундесвер сможет получить новые, изготовленные оборонной промышленностью Германии.

Такое предложение впервые прозвучало еще весной, но правительство Германии не одобрило передачу БМП.

Что такое БМП Marder?

Боевые машины пехоты Marder производились в Германии в 1970-1980-х годах. В 1988 году началась программа модернизации этих машин, цель которой — обеспечить их неуязвимость перед советским конкурентом — БМП-2.

[ + – ] Боевая машина пехоты Marder

Машина способна перевозить десант численностью семь человек, ее экипаж — три человека.

БМП оснащена тепловизорным прицелом, 20-миллиметровой автоматической пушкой и, в зависимости от модификации, — одним или двумя пулеметами и ПТРК Милан.

Отметим, что в Германии не впервые звучит предложение передать Украине БМП Marder. Немецкие военные эксперты уверены, что эти машины стали бы незаменимыми помощниками для украинской армии в боях в степях на юге страны.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от США и Германии поставки танков Abrams и Leopard.