Переговори з Путіним і його бандою терористів неможливі, — депутатка Бундестагу

У парламенті Німеччини вважають, що досягти закінчення війни можна лише військовим шляхом, але для цього потрібно постачати Україні бронетехніку.

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Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн упевнена, що домогтися припинення війни в Україні шляхом переговорів із Кремлем неможливо, повідомляє BILD.

"Це показали смертоносний ракетний обстріл цією бандою терористів прямо в центрі Києва й інших містах", — сказала Штрак-Ціммерманн.

На її думку, єдиний шлях — воєнна перемога України, якої можна досягти, надавши Києву зброю та матеріальну підтримку.

Політикиня заявила, що ЗСУ насамперед потребують танків Leopard 2, проте українські воїни будуть вдячні й постачанням бойових машин піхоти Marder.

Штрак-Ціммерман вважає, що німецька армія могла б вже найближчим часом відправити в Україну 50 таких машин, із розрахунком, що протягом року Бундесвер зможе отримати нові, виготовлені оборонною промисловістю Німеччини.

Така пропозиція вперше прозвучала ще навесні, але уряд Німеччини не схвалив передачу БМП.

Що таке БМП Marder?

Бойові машини піхоти Marder виготовлялися в Німеччині у 1970-1980-х роках. 1988 року розпочалася програма модернізації цих машин, мета якої — забезпечити їхню невразливість перед радянським конкурентом — БМП-2.

[ + – ] Бойова машина піхоти Marder

Машина здатна перевозити десант чисельністю сім осіб, її екіпаж — троє людей.

БМП оснащена тепловізорним прицілом, 20-міліметровою автоматичною гарматою та, залежно від модифікації, — одним або двома кулеметами та ПТРК Мілан.

Зазначимо, що в Німеччині не вперше звучить пропозиція передати Україні БМП Marder. Німецькі військові експерти впевнені, що ці машини стали б незамінними помічниками для української армії в боях у степах на півдні країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує від США та Німеччини на постачання танків Abrams і Leopard.