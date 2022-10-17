Путін використовує будь-яке припинення вогню для підготовки наступу в Україні, — ISW

Для забезпечення стабільності Україні необхідно повертати контроль над низкою регіонів, зокрема захоплених Росією ще 2014 року, вважають аналітики.

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Кремль не припинить агресію проти України у разі запровадження режиму припинення вогню чи досягнення певних угод щодо війни — російська сторона використовує затишшя для підготовки нового наступу. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в понеділок, 17 жовтня.

"Наміри Путіна щодо України навряд чи зміняться незалежно від того, чи відбудеться припинення вогню, чи будь-яке інше врегулювання. Кремль скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити свої досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій конфігурації, яку Путін може отримати, щоб підготуватися до майбутнього примусу та агресії проти України", — вважають аналітики.

Також в ISW назвали території, контроль над якими необхідний Україні як з військового, так і економічного погляду. Зокрема, йдеться про більшу частину тимчасово окупованої території Запорізької, Херсонської Донецької та Луганської областей — аналітики вважають, що Збройним Силам України необхідно повернути під свій контроль хоча б частину території, захопленої Росією у 2014 році.

Окрема увага у звіті приділяється необхідності звільнення Криму — на думку експертів, регіон є стратегічно важливим як для самої України, так і для НАТО.

"Російське володіння півостровом дозволяє Росії розміщувати протиповітряні та протикорабельні ракети на 325 кілометрів західніше, ніж вона могла б використовувати тільки територію, яку вона юридично контролює. Це дозволяє Росії розміщувати авіацію в Севастополі приблизно на 300 кілометрів західніше, ніж авіабази на території РФ", — йдеться у публікації ISW.

За словами експертів, вищезазначені фактори мають велике значення для масштабу повітряної та ракетної загрози, яку держава-агресор може становити східному флангу НАТО, а також для здатності РФ готувати та підтримувати майбутні наступи в Україні. Водночас, як стверджується у звіті, з усіх українських земель, повернення яких під контроль Києва має бажати Альянс, саме Крим має бути на першому місці у списку.

Нагадаємо, раніше голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн висловила впевненість, що домогтися припинення війни в Україні шляхом переговорів із Кремлем неможливо.

Тим часом, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські війська розпочали евакуацію фейкових державних установ з окупованої частини Херсонської області до Криму.