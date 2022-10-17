В направлении Киева заметили 6 дронов-камикадзе: взрывы прозвучали в 4 городах области

По информации очевидцев, взрывы слышали в Киеве, Борисполе, Броварах и Белой Церкви, а глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в регионе работает ПВО.

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В направлении Киева вечером 17 октября заметили 6 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщают в киевских Telegram-каналах.

По информации очевидцев, в столице были слышны взрывы, это результат работы сил противовоздушной обороны по вражеским целям. Также взрывы были слышны в Борисполе и Броварах. По предварительным данным, там сработала ПВО, в результате чего ликвидированы Shahed-136.

Кроме того, звуки взрывов слышали и в Белой Церкви Киевской области. Местные жители также сообщают, что украинские военные сбили вражеский дрон.

Тем временем глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что в области работают силы противовоздушной обороны. Он призвал жителей находится в укрытиях и не фиксировать работу ВСУ на камеры.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала Киев с помощью 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, большинство из них удалось сбить. Однако пять беспилотников достигли цели, один из них попал в жилой дом. В результате чего, есть погибшие, в частности — беременная женщина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Иран прямо ответственный за убийства украинцев. Политик считает, что поведение Тегерана является следствием уступок тоталитаризму со стороны мирового сообщества, а введение санкций против Ирана будет недостаточным ответом.