У напрямку Києва помітили 6 дронів-камікадзе: вибухи пролунали в 4 містах області

За інформацією очевидців, вибухи чули у Києві, Борисполі, Броварах і Білій Церкві, а голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що в регіоні працює ППО.

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У напрямку Києва ввечері, 17 жовтня, помітили 6 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляють у київських Telegram-каналах.

За інформацією очевидців, у столиці було чутно вибухи, це результат роботи сил протиповітряної оборони по ворожих цілях. Також вибухи було чути у Борисполі та Броварах. За попередніми даними, там спрацювала ППО, внаслідок чого ліквідовано Shahed-136.

Крім того, звуки вибухів чули й у Білій Церкві Київської області. Місцеві жителі також повідомляють, що українські військові збили ворожий дрон.

Тим часом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що в області працюють сили протиповітряної оборони. Він закликав мешканців перебувати в укриттях і не фіксувати роботу ЗСУ на камери.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ за допомогою 28 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, більшість з них вдалося збити. Проте п'ять безпілотників досягли цілі, один із них влучив у житловий будинок. Унаслідок чого є загиблі, зокрема — вагітна жінка.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран прямо відповідальний за вбивства українців. Політик вважає, що поведінка Тегерана є наслідком поступок тоталітаризму з боку світової спільноти, а введення санкцій проти Ірану буде недостатньою відповіддю.