С повестками можно не приходить: в Подмосковье завершили "частичную" мобилизацию

Военком Московской области Алексей Астахов уточнил, что добровольцев из региона будут продолжать отправлять на фронт.

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В Московской области завершились мероприятия по "частичной" мобилизации на территории региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чиновник отчитался, что все поставленные Министерством обороны РФ задачи в Подмосковье удалось выполнить досрочно, поэтому все те у кого остались повестки на руках могут не приходить в военкомат.

В беседе с Воробьевым военный комиссар Московской области Алексей Астахов подтвердил, что процесс мобилизации в регионе с 18 октября будет приостановлен, однако при этом уточнил, что речь идет только о тех, кого призвали по повестке — добровольцев будут продолжать отправлять на фронт.

"История с мобилизованными заканчивается, но не заканчивается с добровольцами. По прежнему в военкоматы московской области обращаются очень много людей, которые в добровольном порядке хотят стать в строй и плечом к плечу защищать нашу родину", — утверждает Астахов.

В свою очередь Воробьев заявил, что региональные власти продолжат оказывать дополнительную помощь солдатам на передовой, а члены их семей не останутся без внимания.

О завершении работ по "частичной" мобилизации в Москве объявил мэр российской столицы Сергей Собянин. В своем Telegram он написал что все задачи Минобороны якобы выполнены в полном объеме.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", — сообщил московский мэр.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково неизвестный гражданин пытался поджечь военкомат. Он бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, в результате чего в в одном из кабинетов военкомата начался пожар.

Согласно данным британского издания The Guardian, из-за проведения мобилизации из России уехал каждый восьмой еврей. Таким образом из РФ в Израиль переместились 26 тысяч евреев, еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.