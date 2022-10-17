З повістками можна не приходити: у Підмосков'ї завершили "часткову" мобілізацію

Військком Московської області Олексій Астахов уточнив, що добровольців із регіону продовжуватимуть відправляти на фронт.

Related video

У Московській області завершилися заходи щодо "часткової" мобілізації на території регіону. Про це заявив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Чиновник прозвітував, що всі поставлені Міністерством оборони РФ завдання в Підмосков'ї вдалося виконати достроково, тому всі ті, у кого залишилися повістки, на руках можуть не приходити до військкомату.

У бесіді з Воробйовим військовий комісар Московської області Олексій Астахов підтвердив, що процес мобілізації в регіоні з 18 жовтня буде припинено, проте при цьому уточнив, що йдеться лише про тих, кого закликали на порядок денний — добровольців продовжуватимуть відправляти на фронт.

"Історія з мобілізованими закінчується, але не закінчується з добровольцями. Як і раніше до військкоматів московської області звертається дуже багато людей, які в добровільному порядку хочуть стати в дію і пліч-о-пліч захищати нашу батьківщину", — стверджує Астахов.

У свою чергу Воробйов заявив, що регіональна влада продовжить надавати додаткову допомогу солдатам на передовій, а члени їхніх сімей не залишаться поза увагою.

Про завершення робіт із "часткової" мобілізації в Москві оголосив мер російської столиці Сергій Собянін. У своєму Telegram він написав, що всі завдання Міноборони нібито виконані в повному обсязі.

"Пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022 року, о 14:00. Повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та підприємствам, припиняють свою дію", — повідомив московський мер.

Раніше повідомлялося, що у підмосковному Щолковому невідомий громадянин намагався підпалити військкомат. Він кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю, внаслідок чого в одному з кабінетів військкомату почалася пожежа.

За даними британського видання The Guardian, через проведення мобілізації з Росії поїхав кожен восьмий єврей. Таким чином із РФ до Ізраїлю перемістилися 26 тисяч євреїв, ще 35 тисяч подали документи на репатріацію.