Китай обходит американские запреты на технологии для разработки гиперзвукового оружия, – WP

Через фирмы-прокладки Китай получает доступ к высокотехнологичным программам, которые нужны для разработки сверхскоростных ракет.

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Несмотря на экспортной контроль США за технологиями, Китай научился обходить запрет через частные компании. Об этом сообщает The Washington Post.

Передовые программные продукты США в обход экспортного контроля закупаются китайскими частными компаниями. Они перепродают технологии дальше в Китай для своих разработок.

Китай получает узкоспециализированное программное обеспечение для авиационной техники и ряда военных технологий. Это позволяет им заполнять критические пробелы в отечественных технологиях и является ключом к достижениям в китайском оружии.

Некоторые из американских компаний, которые получили гранты от Пентагона на разработку военных технологий, перепродаются в Китай для ракетной программы гиперзвукового оружия.

The Washington Post сопоставили более 300 продаж с 2019 года технологий американского происхождения десяткам организаций, участвующих в гиперзвуковых или ракетных программах Китая, проанализировав контрактные тендерные и присуждающие документы, выданные группами, а также поговорив с шестью китайскими учеными, работающими в военных лабораториях и университетах, которые описали свои исследования.

Гиперзвуковое оружие — это будущее военных разработок. Такие ракеты крайне сложно перехватывать из-за превышения их скорости в более чем 5 раз скорости звука. Ныне США и Китай в гонке по разработке гиперзвукового оружия. Для построения таких ракет ученым нужно решить ряд физических задач, связанных с полетом ракет.

Авторы приводят пример, когда разработки компаний Zona Technology и Metacomp Technologies попали через реселлеров в Китайскую академию аэрокосмической аэродинамики (СААА). По словам двух китайских военных ученых, знакомых с программой, CAAA сыграла важную роль в разработке испытаний гиперзвуковых ракет в Китае 2021 года. Однако не удалось установить, использовали ли американское ПО в процессе проектирования ракет для этого испытания. Вдобавок к этому Zona Technology и Metacomp Technologies получали гранты от Петнагона. Таким образом на средства американских налогоплательщиков Китай разрабатывает гиперзвуквое оружие.

Напомним, в ЕС выделили 100 млн евро на разработку оружия для перехвата гиперзвуковых ракет.

В мае 2022 ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW.