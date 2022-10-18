Китай обходить американські заборони на технології розробки гіперзвукової зброї, — WP

Через фірми-прокладки Китай отримує доступ до високотехнологічних програм, які необхідні для розробки надшвидкісних ракет.

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Незважаючи на експортний контроль США за технологіями, Китай навчився обходити заборону через приватні компанії. Про це повідомляє The Washington Post.

Передові програмні продукти США, оминаючи експортний контроль, закуповуються китайськими приватними компаніями. Вони перепродують технології далі в Китай для своїх розробок.

Китай отримує вузькоспеціалізоване програмне забезпечення для авіаційної техніки та низки військових технологій. Це дозволяє їм заповнювати критичні прогалини у вітчизняних технологіях і є ключем до досягнень у китайській зброї.

Деякі американські компанії, які отримали гранти від Пентагону на розробку військових технологій, перепродаються в Китай для ракетної програми гіперзвукової зброї.

The Washington Post зіставили понад 300 продажів із 2019 року технологій американського походження десяткам організацій, що беруть участь у гіперзвукових або ракетних програмах Китаю, проаналізувавши контрактні тендерні та присуджувальні документи, видані групами, а також поговоривши з шістьма китайськими вченими, які працюють у військових лабораторіях і описали свої дослідження.

Гіперзвукова зброя — це майбутнє військових розробок. Такі ракети вкрай складно перехоплювати через перевищення їхньої швидкості більш ніж у 5 разів швидкості звуку. Нині США та Китай у гонці з розробки гіперзвукової зброї. Для побудови таких ракет ученим потрібно вирішити низку фізичних завдань, пов'язаних із польотом ракет.

Автори наводять приклад, коли розробки компаній Zona Technology та Metacomp Technologies потрапили через реселерів у Китайську академію аерокосмічної аеродинаміки (СААА). За словами двох китайських військових учених, знайомих із програмою, CAAA відіграла важливу роль у розробці випробувань гіперзвукових ракет у Китаї 2021 року. Однак не вдалося встановити, чи використовували американське програмне забезпечення в процесі проєктування ракет для цього випробування. На додаток до цього Zona Technology та Metacomp Technologies отримували гранти від Петнагона. Так коштом американських платників податків Китай розробляє гіперзвукову зброю.

Нагадаємо, в ЄС виділили 100 млн євро на розробку зброї для перехоплення гіперзвукових ракет.

У травні 2022 року ВПС США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A ARRW.