Не доехали до Украины: в Новосибирске продолжают загадочно гибнуть мобилизованные

Журналистам стало известно уже о втором смертельном случае на мобилизационном пункте. На этот раз причиной гибели резервиста стало убийство.

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Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России "Убийство" по факту гибели резервиста в Новосибирском военном высшем командном училище, где развернули мобилизационный пункт, сообщает "Сибкрай".

Родственники мобилизованного новосибирца рассказали журналистам, что он погиб от удара ножом. Они переживали, что дело попытаются замять. Следователи не уточнили, есть ли подозреваемый в деле об убийстве.

СМИ напоминает, что это уже второй случай гибели резервистов на этом мобилизационном пункте с момент объявления мобилизации. Сообщалось, что первый мобилизованный умер во сне. Командование заявило, что он отравился некачественным алкоголем.

[ + – ] Мать Александра Колтуна не верит, что ее 35-летний сын мог умереть от злоупотребления алкоголем Фото: svoboda.org

Напомним, ранее мать умершего описала историю своего 35-летнего сына Александра Колтуна. По ее словам, Колтун умер через четыре дня после пребывания в учебной части для призывников в Новосибирской области. В части заявили, что причиной гибели стали проблемы с сердцем и злоупотребление алкоголем, однако женщина утверждает, что ее сын был здоров и всегда выпивал в меру. Во время одного из последних разговоров он рассказывал, что в части царит бардак, за мобилизованными никто не следит, поэтому они выпивают и делают что хотят.

По состоянию на начало октября было известно о девяти случаях гибели мобилизованных, которые так и не успели отправиться на войну. Официально заявлялось, что мужчины умерли от сердечных приступов, алкогольного отравления или в результате самоубийства.