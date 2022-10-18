Не доїхали до України: у Новосибірську продовжують загадково гинути мобілізовані

Журналістам стало відомо вже про другий смертельний випадок на мобілізаційному пункті. На цей раз причиною загибелі резервіста стало вбивство.

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Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею 105 Кримінального кодексу Росії "Вбивство" за фактом загибелі резервіста в Новосибірському військовому вищому командному училищі, де розгорнули мобілізаційний пункт, повідомляє "Сибкрай".

Родичі мобілізованого новосибірця розповіли журналістам, що він загинув від удару ножем. Вони переймалися тим, що справу спробують зам'яти. Слідчі не уточнили, чи є підозрюваний у справі про вбивство.

ЗМІ нагадують, що це вже другий випадок загибелі резервістів на цьому мобілізаційному пункті з моменту оголошення мобілізації. Повідомлялося, що перший мобілізований помер уві сні. Командування заявило, що він отруївся неякісним алкоголем.

[ + – ] Мати Олександра Колтуна не вірить, що її 35-річний син міг померти від зловживання алкоголем Фото: svoboda.org

Нагадаємо, раніше мати померлого описала історію свого 35-річного сина Олександра Колтуна. За її словами, Колтун помер через чотири дні після перебування у навчальній частині для призовників у Новосибірській області. У частині заявили, що причиною загибелі стали проблеми із серцем та зловживання алкоголем, проте жінка стверджує, що її син був здоровий і завжди випивав у міру. Під час однієї з останніх розмов він розповідав, що в частині панує бардак, за мобілізованими ніхто не стежить, тому вони випивають і роблять, що хочуть.

Станом на початок жовтня було відомо про дев'ять випадків загибелі мобілізованих, які так і не встигли вирушити на війну. Офіційно заявлялося, що чоловіки померли від серцевих нападів, алкогольного отруєння чи внаслідок самогубства.