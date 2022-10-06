Чотири дні і до "раю": мобілізований росіянин помер на зборах перед відправкою в Україну

Олександр Колтун із міста Братська хотів потрапити на війну в Україні. Він помер у навчальній частині, а його мати слухає від військкомів історії про серцевий напад та розпивання неякісного алкоголю.

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Олена Заусаєва (Гудо), мати мобілізованого жителя міста Братська Іркутської області Росії Олександра Колтуна, розповіла, що її син загинув у таборі для призовників. Історію жінка описала у російській соцмережі "Однокласники".

Колтун помер через 4 дні після перебування у навчальній частині для призовників у Новосибірській області. Жінка каже, що син пішов добровольцем зовсім тверезий 28 вересня, а помер 2 жовтня у віці 35 років.

У частині запевняли, що у хлопця трапився серцевий напад. За словами Заусаєвої, він ніколи не мав проблем із серцем і на обліку він не знаходився.

"Останнього разу дзвонив 2 жовтня о 4:30. Говорив, що форму не дають, не годують, усі хитаються і п'ють. Забрати тіло ми не можемо, влада нам не сприяє, сидимо 3 дні у невіданні", — зазначила вона.

Заусаєва закликає інших добре подумати, перш ніж відправляти синів на мобілізацію.

"Загиблих багато у різних містах, які ще не приступили до служби. Потім буде пізно", — попередила жінка.

Загиблий Олександр Колтун утримував 6 дітей

У коментарі Telegram-каналу "Братчани" Олена Заусаєва додала, що її сина відправили до частини з 313 іншими мобілізованими.

"Мені намагаються навіяти якісь люди через телефон, що він помер від неякісного алкоголю. Зараз говорять про серцеву недостатність. Річ у тому, що мій син ніколи не зловживав алкоголем. Він поїхав в Україну абсолютно усвідомлено, добровільно, за своїм бажанням. Він дзвонив із навчальної частини і казав, що там повний бардак, за мобілізованими ніхто не стежить, всі роблять те, що хочуть», — зауважила вона.

Чоловік утримував у Братську 6 дітей, він жив із жінкою, яка має чотирьох дітей від іншого шлюбу. Наразі всі діти залишилися фактично без батька, каже мати. Міська влада обіцяє допомогти доставити тіло до Братська і організувати похорон.

"Особливо боляче чути розмови, що син сам винен. Померлого найпростіше звинуватити. Ми віддали його в руки армії в надії, що про нього там подбають... Звідки взявся в частині неякісний алкоголь?" — зазначає Заусаєва.

Військовий комісаріат Братська підтвердив смерть мобілізованого Олександра Колтуна на зборах у Новосибірському вищому військовому командному училищі. За версією військових, він "помер уві сні".

Смерть росіян у таборах для мобілізованих

Варто зазначити, що випадок з Олександром Колтуном не перший у російських частинах. У Тюменській області та в Новосибірському вищому військовому командному училищі померли двоє мобілізованих на призовному пункті. Один із чоловіків "помер уві сні".

Крім цього, 4 жовтня стало відомо про загибель у військовій частині Омська мобілізованого красноярця Дмитра В. Його дружина каже, що він був патріотом і з бажанням їхав на "спецоперацію".

Від серцевого нападу помер 41-річний чоловік під час навчання на полігоні у Пензі. У нього залишилася дочка.

Фокус також писав, що у селищі Порошине Свердловської області загинули троє призовників у навчальному центрі Єлань. Причини смертей — серцевий напад, суїцид та передозування алкоголем.

В Омську мобілізований дуже хотів потрапити на війну в Україні, але теж не доїхав. Чоловіку загрожували розправами після конфліктів з іншими мобілізованими, його могли вбити.