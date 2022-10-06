Четыре дня и в "рай": мобилизованный россиянин умер на сборах перед отправку в Украину

Александр Колтун из города Братска хотел попасть на войну в Украине. Он умер в учебной части, а его мать слушает от военкомов истории о сердечном приступе и распитии некачественного алкоголя.

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Елена Заусаева (Гудо), мать мобилизованного жителя города Братска Иркутской области России Александра Колтуна рассказала, что ее сын погиб в лагере для призывников. Историю женщина описала в российской соцсети "Одноклассники".

Колтун умер через 4 дня после пребывания в учебной части для призывников в Новосибирской области. Женщина говорит, что сын пошел добровольцем совершенно трезвый 28 сентября, а умер 2 октября в возрасте 35 лет.

В части заверяли, что у парня случился сердечный приступ. По словам Заусаевой, у него никогда не было проблем с сердцем и на учете он не находился.

"Последний раз звонил 2 октября в 4:30. Говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим 3 дня в неведении", — отметила она.

Заусаева призывает других хорошо подумать, прежде чем отправлять сыновей на мобилизацию

"Погибших много в разных городах, еще не приступивших к службе. Потом будет поздно", — предупредила женщина.

Погибший Александр Колтун содержал 6 детей

В комментарии Telegram-каналу "Братчане" Елена Заусаева добавила, что ее сына отправили в часть с 313 другими мобилизованными.

"Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя. Сейчас говорят о сердечной недостаточности. Дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он поехал на Украину абсолютно осознанно, добровольно, по своему желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят", — заметила она.

Мужчина содержал в Братске 6 детей, он жил с женщиной, у которой четверо детей от другого брака. Сейчас все дети остались фактически без отца, говорит мать. Городские власти обещают помочь доставить тело в Братск и организовать похороны.

"Особенно больно слышать разговоры, что сын сам виноват. Умершего проще всего обвинить. Мы отдали его в руки армии в надежде, что о нем там позаботятся… Откуда взялся в части некачественный алкоголь? Будет ли расследование этого инцидента? Я надеюсь на объективный подход", — отмечает Заусаева.

Военный комиссариат Братска подтвердил смерть мобилизованного Александра Колтуна на сборах в Новосибирском высшем военном командном училище. По версии военных, он "умер во сне".

Смерть россиян в лагерях для мобилизованных

Стоит отметить, что случай с Александром Колтуном — не первый в российских частях. В Тюменской области и в Новосибирском высшем военном командном училище умерли двое мобилизованных на призывном пункте. Один из мужчин "умер во сне".

Кроме этого, 4 октября стало известно о гибели в военной части Омска мобилизованного красноярца Дмитрия В. Его жена говорит, что он был патриотом и с желанием ехал на "спецоперацию".

От сердечного приступа умер 41-летний мужчина во время учебы на полигоне в Пензе. У него осталась дочь.

Фокус также писал, что в поселке Порошино Свердловской области погибли трое призывников в учебном центре Елань. Причины смертей — сердечный приступ, суицид и передозировка алкоголем.

В Омске мобилизованный очень хотел попасть на войну в Украине, но тоже не доехал. Мужчине угрожали расправами после конфликтов с другими мобилизованными, его могли убить.