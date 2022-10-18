Ракетный удар по Киеву нанесли бомбардировщики из Ростовской области, — ВСУ

По словам спикера ВСУ Юрия Игната, противник использовал ракеты Х-101 и Х-555, которые были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

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Ракетный удар по Киеву, что был нанесен Вооруженными силами РФ утром 18 октября, осуществлялся ракетами Х-101 и Х-555, которые были выпущены шестью стратегическими бомбардировщиками из Ростовской области. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские военные решили использовать стратегическую авиацию, в частности бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 для нанесения ударов, поскольку в этом случае ракеты быстрее достигают целей, в отличие от ударов со стороны Каспийского моря.

"Шесть самолетов, каждый из них может иметь от 6 до 12 ракет. Атакуют, как и предполагалось, именно объекты энергетической инфраструктуры Украины. Это стратегические бомбардировщики-ракетоносцы с Х-101 и Х-555, которые в этот раз атаковали с Ростовской области. Потому что когда с Каспия атакуют, пока ракета долетит на скорости 900 км в час, то есть возможность и быстрее отреагировать, и людям уйти в укрытие", — отметил Игнат.

Спикер также добавил, что во время последней атаки самолеты подлетели ближе и нанесли удары по разным областям. В то же время работает и украинская система ПВО, которая сумела уничтожить 4 ракеты "Калибр", что были выпущены со стороны Черного моря. Однако сбить 100% российских ракет, к сожалению, невозможно, пояснил Игнат.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве прогремели взрывы в Деснянском районе столицы. По его словам, целью врага стал объект критической инфраструктуры. В то же время в Офисе президента уточнили, что было зафиксировано как минимум три "прилета".

Позже Виталий Кличко сообщил, что из-за ракетного удара по Киеву во многих жилых домах на левом берегу частично ограничено водо- и энергоснабжение. По его словам в некоторых многоэтажках могут быть перебои с водоснабжением, а из кранов может пойти грязная вода.