Ракетного удару по Києву завдали бомбардувальники з Ростовської області, — ЗСУ

За словами речника ЗСУ Юрія Ігната, противник використав ракети Х-101 та Х-555, які запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.

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Ракетний удар по Києву, завданий Збройними силами РФ вранці 18 жовтня, здійснювався ракетами Х-101 і Х-555, які випустили шість стратегічних бомбардувальників із Ростовської області. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські військові вирішили використати стратегічну авіацію, зокрема бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 для завдання ударів, оскільки в цьому випадку ракети швидше досягають цілей, на відміну від ударів з боку Каспійського моря.

"Шість літаків, кожен із них може мати від 6 до 12 ракет. Атакують, як і передбачалося, саме об'єкти енергетичної інфраструктури України. Це стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з Х-101 та Х-555, які цього разу атакували з Ростовської області. Тому що коли з Каспію атакують, поки ракета долетить на швидкості 900 км на годину, то є можливість і швидше відреагувати, і людям піти в укриття", — зазначив Ігнат.

Речник також додав, що під час останньої атаки літаки підлетіли ближче та завдали ударів по різних областях. Водночас працює і українська система ППО, яка зуміла знищити 4 ракети "Калібр", випущені з боку Чорного моря. Однак збити 100% російських ракет, на жаль, неможливо, пояснив Ігнат.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві прогриміли вибухи у Деснянському районі столиці. З його слів, метою ворога став об'єкт критичної інфраструктури. Водночас в Офісі президента уточнили, що було зафіксовано щонайменше три "прильоти".

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що через ракетний удар по Києву в багатьох житлових будинках на лівому березі частково обмежено водо- та енергопостачання. За його словами, у деяких багатоповерхівках можуть бути перебої з водопостачанням, а з кранів може піти брудна вода.