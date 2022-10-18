Поезда остановились: россияне жалуются на обстрел железнодорожной станции под Белгородом

По словам губернатора российского региона, из-за обстрела пострадал мужчина, у него осколочные ранения ног. В Белгородской и Курской областях также рассказали о проблемах с электричеством.

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В одном из сел Белгородской области РФ под обстрел якобы попала железнодорожная станция. Из-за этого на участке приостановлено движение поездов. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела в селе повреждена контактная сеть ЖД путей.

"Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия", — написал Гладков.

По его словам, в результате происшествия пострадал один человек. Мужчина получил осколочные ранения мягких тканей ног, ему оказали медицинскую помощь.

На место выехали экстренные службы Белгородского района.

Позже Гладков также написал, что под минометный обстрел якобы попали несколько сел Гайворонского городского округа –– Безымено и Дунайко. По словам губернатора, снарядами задето две линии электропередач, в результате два села остались без света.

О перебоях с электричеством сообщает и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он обвиняет ВСУ в обстрелах поселка Теткина и села Попово-Лежачи, в результате чего там якобы возникли проблемы со светом.

Напомним, 15 октября в одной из воинских частей Белгородской области трое мобилизованных мужчин устроили стрельбу и убили 11 своих сослуживцев по официальным данным. По информации российских пабликов, количество погибших на полигоне превысило два десятка.

Ранее Фокус писал о том, что на военном объекте в поселке Октябрьский Белгородской области 13 октября погибло трое сотрудников Росгвардии, еще 14 бойцов получили ранения. Российские власти обвиняют ВСУ в обстреле военного объекта.