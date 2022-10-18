Потяги зупинилися: росіяни скаржаться на обстріл залізничної станції під Бєлгородом

За словами губернатора російського регіону, через обстріл постраждав чоловік, у нього осколкові поранення ніг. У Бєлгородській і Курській областях також розповіли про проблеми з електрикою.

Related video

В одному із сіл Бєлгородської області РФ під обстріл нібито потрапила залізнична станція. Через це на ділянці призупинили рух потягів. Про це в соцмережах повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Унаслідок обстрілу в селі пошкодили контактну мережу залізничних колій.

"Тимчасово припинено рух потягів, аварійні бригади вже усувають наслідки", — написав Гладков.

За його словами, внаслідок пригоди постраждала одна людина. Чоловік отримав осколкові поранення м'яких тканин ніг, йому надали медичну допомогу.

На місце виїхали екстрені служби Бєлгородського району.

Пізніше Гладков також написав, що під мінометний обстріл нібито потрапили кілька сіл Гайворонського міського округу Безімено й Дунайко. За словами губернатора, снарядами зачеплено дві лінії електропередач, у результаті два села залишилися без світла.

Про перебої з електрикою повідомляє й губернатор Курської області Роман Старовойт. Він звинувачує ЗСУ в обстрілах селища Тьоткіне та села Попово-Лежачі, внаслідок чого там нібито виникли проблеми зі світлом.

Нагадаємо, 15 жовтня в одній із військових частин Бєлгородської області троє мобілізованих чоловіків влаштували стрілянину та вбили 11 своїх товаришів зі служби, за офіційними даними. За інформацією російських пабліків, кількість загиблих на полігоні перевищила два десятки.

Раніше Фокус писав про те, що на військовому об'єкті в селищі Октябрському Бєлгородської області 13 жовтня загинули троє співробітників Росгвардії, ще 14 бійців отримали поранення. Російська влада звинувачує ЗСУ в обстрілі військового об'єкта.