"Очень актуально": Лукашенко поручил белорусским ученым разрабатывать дроны

По словам лидера Беларуси, Национальная академия наук страны должна конкурировать с частными компаниями и создавать беспилотники. Темой дронов Лукашенко заинтересовался из-за войны в Украине.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским ученым разрабатывать беспилотные летательные аппараты. Об этом он заявил во время встречи с руководителем президиума Национальной академии наук страны Владимиром Гусаковым.

В частности, глава государства уточнил, что сотрудники НАН должны конкурировать с коммерческими предприятиями, создавая дроны.

"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты?" –– прокомментировал Лукашенко.

[ + – ] Александр Лукашенко на встрече с руководителем НАН Беларуси Владимиром Гусаковым

По его словам, разработка собственных беспилотников особенно важна с учетом войны в Украине.

"Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", –– уточнил президент.

Также глава Беларуси потребовал у ученых интенсивнее пропагандировать собственные научные достижения. С этой целью Лукашенко предложил провести конце ноября или начале декабря выставку научных достижений.

"Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки", –– подчеркнул глава белорусского государства.

Еще одним "уроком" войны России против Украины Лукашенко назвал отказ от излишней бюрократизации в государстве. На фоне этого он похвалил НАН за проект обновленного устава Академии наук.

"Мне нравится, что вы идете по пути дебюрократизации, чтобы меньше было волокиты. Это убийственно. Это тоже урок конфликта России в Украине. Только в другом измерении. Вот волокиты быть не должно", –– высказался глава Беларуси.

Напомним, представитель Минобороны Беларуси полковник Валерий Ревенко заявил, что страна оставляет за собой право принятия ряда превентивных мер стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападение или нейтрализовать конфликт внутри Беларуси.

Фокус в своей статье рассказывал, зачем Владимир Путин втягивает Лукашенко в войну против Украины.