"Дуже актуально": Лукашенко доручив білоруським ученим розробляти дрони

За словами лідера Білорусі, Національна академія наук країни має конкурувати з приватними компаніями та створювати безпілотники. Темою дронів Лукашенко зацікавився через війну в Україні.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив білоруським ученим розробляти безпілотні літальні апарати. Про це він заявив під час зустрічі із керівником президії Національної академії наук країни Володимиром Гусаковим.

Зокрема, глава держави уточнив, що співробітники НАН мають конкурувати із комерційними підприємствами, створюючи дрони.

"Що дуже актуально, про це і в п'ятницю говоритимемо, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою та з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати?" –– прокоментував Лукашенко.

[ + – ] Олександр Лукашенко на зустрічі з керівником НАН Білорусі Володимиром Гусаковим

За його словами, розробка власних безпілотників є особливо важливою з урахуванням війни в Україні.

"Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні", — уточнив президент.

Також глава Білорусі вимагає вчених інтенсивніше пропагувати власні наукові досягнення. З цією метою Лукашенко запропонував провести наприкінці листопада чи на початку грудня виставку наукових досягнень.

"Не тільки для того, щоб відзвітували, доповіли про успіхи, а й побільше народу показати, що ми можемо і що наука в нас багато може. На жаль, ми мало пропагуємо не лише Академію наук, а й досягнення нашої науки", –– наголосив глава білоруської держави.

Ще одним "уроком" війни Росії проти України Лукашенко назвав відмову від зайвої бюрократизації у державі. На тлі цього він похвалив НАН за проєкт оновленого статуту Академії наук.

"Мені подобається, що ви йдете шляхом дебюрократизації, щоб менше було тяганини. Це вбивчо. Це теж урок конфлікту Росії в Україні. Тільки в іншому вимірі. Ось тяганини бути не повинно", –– висловився глава Білорусі.

Нагадаємо, представник Міноборони Білорусі полковник Валерій Ревенко заявив, що країна залишає за собою право вжити низки превентивних заходів стратегічного стримування, щоб не допустити нападу або нейтралізувати конфлікт усередині Білорусі.

Фокус у своїй статті розповідав, навіщо Володимир Путін втягує Лукашенка у війну проти України.