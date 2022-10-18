Украина получит сотни систем для борьбы с дронами в ближайшие дни, — Столтенберг

Генсек НАТО считает, что антидроновые средства помогут свести на нет эффективность российских и иранских беспилотников.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в ближайшие дни получит средства для борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом он сообщил в интервью телеканалу VG TV.

"НАТО в ближайшие дни доставит системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех", — сказал он, отвечая на вопрос, как Запад помогает Украине от атак РФ по инфраструктуре в условиях приближения зимы.

13 октября Столтенберг заявлял, что антидроновые системы помогут Украине защитится от атак России на гражданскую инфраструктуру. По его словам, они сведут на нет эффективность российских и иранских беспилотников.

"Как составляющую этого пакета НАТО также оперативно предоставит Украине противодронные средства с сотнями устройств для глушения беспилотников, которые могут помочь свести на нет эффективность российских и иранских дронов и защитить украинское население и инфраструктуру", — сказал он тогда.

Напомним, 15 октября советник мэра Киева Юрий Зозуля заявил, что столица частично защищена от ударов дронов ВС РФ антидроновыми системами. Они работают по принципу мобильной связи и защищают объекты критической инфраструктуры в украинской столице.

Ранее, 12 сентября сообщалось, что Израиль продает Украине противодронные средства через Польшу. Одна из компаний делает вид, что не знает о посредничестве Варшавы в получении Украиной передовых систем.