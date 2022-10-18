Україна отримає сотні систем для боротьби з дронами найближчими днями, — Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що антидронові засоби допоможуть звести нанівець ефективність російських та іранських безпілотників.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна найближчим часом отримає засоби для боротьби з ворожими безпілотниками. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу VG TV.

"НАТО найближчими днями доставить системи для боротьби з безпілотниками, сотні станцій активних перешкод", — сказав він, відповідаючи на запитання, як Захід допомагає Україні від атак РФ з інфраструктури в умовах наближення зими.

13 жовтня Столтенберг заявляв, що антидронові системи допоможуть Україні захиститися від атак Росії на цивільну інфраструктуру. За його словами, вони зведуть нанівець ефективність російських та іранських безпілотників.

"Як складник цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидротні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів та захистити українське населення та інфраструктуру", — сказав він тоді.

Нагадаємо, 15 жовтня радник мера Києва Юрій Зозуля заявив, що столицю частково захищено від ударів дронів ЗС РФ антидроновими системами. Вони працюють за принципом мобільного зв'язку та захищають об'єкти критичної інфраструктури в українській столиці.

Раніше 12 вересня повідомлялося, що Ізраїль продає Україні протидронні засоби через Польщу. Одна з компаній вдає, що не знає про посередництво Варшави в отриманні Україною передових систем.