Ізраїльська компанія продає Україні антидронові системи через Польщу

Одна з компаній удає, що не знає про посередництво Варшави в отриманні Україною передових систем. Журналісти вважають, що так само роблять і в Міноборони Ізраїлю.

Ізраїльська оборонна компанія продає Україні антидронові системи українським військовим через Польщу. Про це повідомляє Zman Yisrael.

Джерела видання дізналися, що неназвана ізраїльська оборонна компанія постачає Україні антидронові системи через Польщу для обходу відмови Ізраїлю продавати зброю Україні. Виробник повідомив Міноборони про продаж продукції у Польщі, вдаючи, що не знає про посередницьку роль Варшави у подальшій її передачі Україні.

Ймовірно, Ізраїль не зацікавлений у торпедуванні угоди. Як повідомляють журналісти, протидронні системи дозволяють перехоплювати та руйнувати БПЛА, тому вони підпадають під характеристику "передових оборонних технологій". Через це підпадають під заборону продажу Україні.

Як пишуть The Times of Israel, Ізраїль вважається передовим лідером з розробки технологій для протидії безпілотникам, серед них є компанії Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear і Avnon Group.

Ізраїль продавав свою зброю під час війни між Азербайджаном та Вірменією, також її зброя продається до Латинської Америки, Африки та Європи. Однак Україні летальна зброя не продається через необхідність утримувати відносини з РФ. Москва впливає на стан справ у Сирії.

Нагадаємо, ізраїльський оглядач Надав Еяль заявляв, що Ізраїль продає нелетальну зброю Україні. Раніше РФ звинуватила Ізраїль у порушенні лінії розмежування у Сирії.