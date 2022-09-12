Израильская компания продает Украине антидроновые системы через Польшу

Одна из компания делает вид, что не знает о посредничестве Варшавы в получении Украиной передовых систем. Журналисты считают, что также делают и в Минобороны Израиля.

Израильская оборонная компания продает Украине антидроновые системы украинским военным через Польшу. Об этом сообщает Zman Yisrael.

Источники издания узнали, что неназванная израильская оборонная компания поставляет Украине антидроновые системы через Польшу для обхода отказа Израиля продавать оружие Украине. Производитель уведомил Минобороны о продажи продукции в Польше, делая вид, что не знает о посреднической роли Варшавы в дальнейшей ее передачи Украине.

Вероятно, Ираиль не заинтересован в торпедировании сделки. Как сообщают журналисты, противодронные системы позволяют перехватывать и разрушать БПЛА, поэтому они подпадают под характеристику "передовых оборонительных технологий". Из-за этого подпадают под запрет продажи Украине.

Как пишут в The Times of Israel, Израиль считается передовым лидером по разработке технологий для противодействия беспилотникам, среди них есть компании Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group.

Израиль продавал свое оружие в ходе войны между Азербайджаном и Арменией, также его оружие продается в Латинскую Америку, Африку и в Европе. Однако Украине летальное оружие не продается из-за необходимости держать отношения с РФ. Москва влияет на положение дел в Сирии.

Напомним, израильский обозреватель Надав Эяль заявлял, что Израиль продает нелетальное оружие Украине. Ранее РФ обвинила Израиль в нарушении линии разграничения в Сирии.