Были светлыми людьми: что известно о погибшей во время удара дронами по Киеву семейной паре

По словам знакомой семьи, пара прожила вместе десять лет и очень ждала появления на свет своего первенца.

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Беременной женщиной, тело которой достали из-под завалов дома, пострадавшего 17 октября во время атаки ВС РФ, оказалась сомелье сети магазинов GoodWine Виктория Замченко. Она погибла вместе с нерожденным ребенком, мужем и котом, пишет "Суспильне".

Известно, что Виктория с мужем Богданом в доме на Жилянской, который разрушил иранский дрон-камикадзе 17 октября, жили в двухкомнатной квартире.

Анна Петрукова — подруга погибших супругов — рассказала журналистам, что пара вместе с 2012 года. Сначала Виктория и Богдан жили в Ровно, а в 2014 году, с началом российской агрессии на Донбассе, перебрались в столицу.

"Они были очень светлыми людьми и испытывали сильные чувства друг к другу. Вика была тактична, нежна, образована, умела поддержать", — сказала Петрукова.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабной россйиско-украинской войны, пара временно переехала из столицы в Ровно, где продолжала жить мать Виктории. На то время Виктория потеряла работу сомелье и переживала по этому поводу. Поэтому в июле семья приняла решение возвратиться в Киев, чтоб Виктория продолжила заниматься любимым делом.

Кроме того, подруга молодой семьи рассказала, что пара очень хотела ребенка и радовалась известию о беременности Виктории.

[ + – ] Виктория и Богдан Замченко прожили вмесьте 10 лет Фото: Анна Петрукова / Facebook

Обстрел Киева 17 октября: что произошло в тот день

В понедельник, 17 октября, ВС РФ атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в 4-х этажный дом по улице Жилянской, который был построен в конце ХІХ — начале ХХ века.

В результате взрыва дом обрушился. Под завалами погибло пять людей. Девятнадцать жителей удалось спасти. Среди тех, кого "вытянули с того света" спасатели — пожилая женщина и ее кот.

А вот Виктория Замченко, которая к этому времени была уже на шестом месяце беременности, погибла. Спасатели обнаружили ее тело в объятиях мужа Богдана, который тоже получил ранения, не совместимые с жизнью. Также Виктория прижимала к себе домашнюю кошку.

Также под завалами погибла 59-летняя жительница дома на Жилянской.

Напомним, РФ за несколько дней ударила по Украине более 190 раз. По словам спикера ГСЧС Александра Хорунжего, больше всего пострадали Киев и область. ВС РФ направили свои ракеты и дроны на объекты критической инфраструктуры и многоэтажные дома.

Фокус также писал, что в результате ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека, еще один ранен. Вооруженные силы России использовали запрещенные международным правом средства ведения войны. В части районов столицы пропало электричество, а в центр воду будут подвозить автотранспортом.