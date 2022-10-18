Були світлими людьми: що відомо про загиблу під час удару дронами по Києву сімейну пару

За словами знайомої родини, пара прожила разом десять років і дуже чекала появи на світ свого первістка.

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Вагітною жінкою, тіло якої дістали з-під завалів будинку, що постраждав 17 жовтня під час атаки ЗС РФ, виявилося пані сомельє мережі магазинів GoodWine Вікторія Замченко. Вона загинула разом із ненародженою дитиною, чоловіком і котом, пише "Суспільне".

Відомо, що Вікторія із чоловіком Богданом у будинку на Жилянській, який зруйнував іранський дрон-камікадзе 17 жовтня, жили в двокімнатній квартирі.

Анна Петрукова — подруга загиблого подружжя — розповіла журналістам, що пара разом із 2012 року. Спочатку Вікторія і Богдан жили у Рівному, а в 2014 році, з початком російської агресії на Донбасі, перебралися до столиці.

"Вони були дуже світлими людьми і відчували сильні почуття одне до одного. Віка була тактовна, ніжна, освічена, вміла підтримати", — сказала Петрукова.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабної російсько-української війни, пара тимчасово переїхала зі столиці до Рівного, де продовжувала жити мати Вікторії. На той час Вікторія втратила роботу сомельє і переживала з цього приводу. Тому в липні сім'я вирішила повернутися до Києва, щоб Вікторія продовжила займатися улюбленою справою.

Крім того, подруга молодої сім'ї розповіла, що пара дуже хотіла дитину та раділа звістці про вагітність Вікторії.

[ + – ] Вікторія і Богдан Замченко прожили разом 10 років Фото: Анна Петрукова / Facebook

Обстріл Києва 17 жовтня: що сталося того дня

У понеділок, 17 жовтня, ЗС РФ атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Один із безпілотників влучив у 4-поверховий будинок на вулиці Жилянській, який був збудований наприкінці ХІХ — початку ХХ століття.

Унаслідок вибуху будинок обвалився. Під завалами загинуло п'ятеро людей. Дев'ятнадцять мешканців вдалося врятувати. Серед тих, кого "витягли з того світу" рятувальники — жінка похилого віку та її кіт.

А от Вікторія Замченко, яка на той час була вже на шостому місяці вагітності, загинула. Рятувальники знайшли її тіло в обіймах чоловіка Богдана, який також отримав поранення, несумісні із життям. Також Вікторія притискала до себе домашню кішку.

Також під завалами загинула 59-річна мешканка будинку на Жилянській.

Нагадаємо, РФ за кілька днів вдарила по Україні понад 190 разів. За словами спікера ДСНС Олександра Хорунжого, найбільше постраждали Київ та область. ЗС РФ спрямували свої ракети та дрони на об'єкти критичної інфраструктури та багатоповерхові будинки.

Фокус також писав, що внаслідок ракетного удару російських військ по енергетичній інфраструктурі Києва загинули дві людини, ще одна поранена. Збройні сили Росії використовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. У частині районів столиці зникла електрика, а в центр воду підвозитимуть автотранспортом.