"Бросили в лесу, как собак": 70 мобилизованных россиян потерялись в Украине без БК, еды и воды

Родственники резервистов попытались добиться помощи для своих родных и пришли к выводу, что мобилизованные российские оккупанты никому не нужны.

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Около 70 мобилизованных в российскую армию резервистов из Курской области оказались брошенными в украинских лесах, сообщает ASTRA.

"Ребята брошены в лесу, без боеприпасов, без еды, воды, их обстреливают всушники, есть раненые, убитые. Они остались без командира, он ранен. Ребят бросили, как собак!" — рассказали журналистам родственники мобилизованных.

Они утверждают, что солдатам приходится рыть окопы руками, чтобы спрятаться от обстрелов, так как им не выдали даже лопаты.

По данным родственников мобилизованных оккупантов, их отправили на войну 10 октября из поселка Маршала Жукова Курской области. Где сейчас находятся солдаты, неизвестно. Собеседники издания говорят, что их отправили куда-то в район Лимана.

"Они сами не знают. Говорят про лес какой-то. Там два моих родственника, два брата. Ребята просят помощи, так не должно быть на войне. Мы — великая страна, и то, что сейчас происходит с ними, — это страшно", — рассказала родственница двух мобилизованных Анна.

Другие родственники пишут в соцсетях, что резервистов направили в Харьковскую область.

Связавшись с родными, российские оккупанты попросили о помощи. Родственники обратились к волонтерам, занимающимся оказанием гуманитарной помощи. Ответ был лаконичным: "А их что, по лесу будут искать?".

Пытались также обращаться в военкоматы и мобилизационный пункт, откуда забирали резервистов, и к губернатору.

"Никто! Никто не знает, что с ними и где!" — утверждает родственница мобилизованного Екатерина.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил родственникам, что они обратились не по адресу: "Все военкоматы относятся к Минобороны РФ и не подведомственны администрации Курской области".

Ранее сообщалось, что в плен к ВСУ попали пятеро мобилизованных россиян. Они рассказали, что трое суток провели под минометными обстрелами на границе Харьковской и Луганской области без воды и еды. Из оружия у них были только автоматы. В итоге резервисты решили уйти с позиций и по дороге наткнулись на украинский блокпост.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что мобилизованные россияне из Уфы и Челябинска мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.