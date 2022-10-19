"Кинули в лісі, як собак": 70 мобілізованих росіян загубилися в Україні без БК, їжі та води

Родичі резервістів спробували домогтися допомоги своїм рідним і дійшли висновку, що мобілізовані російські окупанти нікому не потрібні.

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Близько 70 мобілізованих у російську армію резервістів із Курської області виявилися покинутими в українських лісах, повідомляє ASTRA.

"Хлопці кинуті в лісі, без боєприпасів, без їжі, води, їх обстрілюють зсушники, є поранені, вбиті. Вони залишилися без командира, він поранений. Хлопців кинули, як собак!" — розповіли журналістам родичі мобілізованих.

Вони стверджують, що солдатам доводиться рити окопи руками, щоб сховатися від обстрілів, бо не видали навіть лопати.

За даними родичів мобілізованих окупантів, їх відправили на війну 10 жовтня із селища Маршала Жукова Курської області. Де зараз перебувають солдати, невідомо. Співрозмовники видання кажуть, що їх відправили в район Лимана.

"Вони самі не знають. Говорять про ліс якийсь. Там два мої родичі, два брати", — розповіла родичка двох мобілізованих Анна.

Інші родичі пишуть у соцмережах, що резервістів направили в Харківську область.

Зв'язавшись із рідними, російські окупанти попросили про допомогу. Родичі звернулися до волонтерів, які займаються наданням гуманітарної допомоги. Відповідь була лаконічною: "А їх що, по лісі шукатимуть?".

Намагалися також звертатися до військкоматів і мобілізаційного пункту, звідки забирали резервістів, і до губернатора.

"Ніхто! Ніхто не знає, що з ними й де!" — стверджує родичка мобілізованого Катерина.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив родичам, що вони звернулися не за адресою: "Всі військкомати належать до Міноборони РФ і не підвідомчі адміністрації Курської області".

Раніше повідомлялося, що в полон ЗСУ потрапили п'ятеро мобілізованих росіян. Вони розповіли, що три доби провели під мінометними обстрілами на кордоні Харківської та Луганської області без води і їжі. Зі зброї в них були тільки автомати. У результаті резервісти вирішили піти з позицій і дорогою натрапили на український блокпост.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що мобілізовані росіяни з Уфи та Челябінська мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами.