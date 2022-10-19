"Псевдолегализация мародерства": Подоляк о "военном положении" Путина в 4 областях Украины

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины решение Владимира Путина ничего не меняет, а ВСУ продолжат освобождать свои территории.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал введение Россией "военного положения" в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также в "ДНР" и "ЛНР". По его словам, такое решение Владимира Путина стоит рассматривать, как псевдолегализацию мародерства и воровства украинского имущества. Об этом он написал в Twitter.

Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины это ничего не меняет, а ВСУ продолжат освобождать свои территории.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем увольнение и деоккупацию своих территорий", — написал он.

Напомним, 19 октября Владимир Путин ввел "военное положение" на территории 4 оккупированных регионов Украины. Он упрекнул Киев в нежелании вести с Москвой переговоры. Теперь главы оккупационных администраций будут наделены дополнительными полномочиями.

Кроме того, российский президент ввел "режим особого реагирования" в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, в оккупированном Крыму и Севастополе. В этих регионах усилят охрану объектов, ограничат передвижение и отселят жителей в безопасные регионы.

18 октября российские СМИ писали, что российское население недовольно мобилизацией в России, поэтому в некоторых городах ее приостановили. Однако зимой в РФ начнется вторая волна призыва, когда будут разгружены тренировочные лагеря и логистические цепочки.