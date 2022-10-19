"Псевдолегалізація мародерства": Подоляк про "воєнний стан" Путіна у 4 областях України

Радник голови ОП наголосив, що для України рішення Володимира Путіна нічого не змінює, а ЗСУ продовжать звільняти свої території.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував запровадження Росією "воєнного стану" в окупованих Херсонській і Запорізькій областях, а також у "ДНР" та "ЛНР". За його словами, таке рішення Володимира Путіна варто розглядати як псевдолегалізацію мародерства та крадіжки українського майна. Про це він написав у Twitter.

Михайло Подоляк наголосив, що для України це нічого не змінює, а ЗСУ продовжать звільняти свої території.

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях із боку Росії слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення і деокупацію своїх територій", — написав він.

Нагадаємо, 19 жовтня Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на території 4 окупованих регіонів України. Він дорікнув Києву за небажання вести з Москвою переговори. Тепер глави окупаційних адміністрацій будуть наділені додатковими повноваженнями.

Крім того, російський президент запровадив "режим особливого реагування" у Краснодарському краї, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській областях, в окупованому Криму та Севастополі. У цих регіонах посилять охорону об'єктів, обмежать пересування і відселять мешканців у безпечні регіони.

18 жовтня російські ЗМІ писали, що російське населення незадоволене мобілізацією в Росії, тому в деяких містах її призупинили. Проте взимку в РФ розпочнеться друга хвиля призову, коли буде розвантажено тренувальні табори та логістичні ланцюжки.