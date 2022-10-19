Хватит притворяться: Украина призвала Китай перестать игнорировать атаки РФ по Киеву

Официальный Пекин не мог не знать об ударах российских войск по Киеву при помощи дронов-камикадзе, хоть власти КНР и говорят об обратном, заявили в украинском МИД.

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Министерство иностранных дел Китая не могло не знать о недавней атаке войск РФ на Киев при помощи дронов-камикадзе — об этом Пекин должен был проинформировать посол КНР в столице. Украинские дипломаты также регулярно оповещают китайскую сторону об актах агрессии армии России. Об этом в среду, 19 октября, в своем Facebook сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Спикер МИД Китая утверждает, что он ничего не знает об атаке российских дронов на Киев. Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу", — написал украинский дипломат.

Также Николенко добавил, что посольство Украины в Пекине регулярно направляет в МИД Китая сообщения о преступлениях РФ на украинской территории.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно", — подчеркнул спикер МИД Украины.

Помимо этого, по словам Николенко, официальный Киев ожидает от Пекина, как члена Совета безопасности ООН, более активных действий и отказа от компромиссов или политических нюансов, "когда речь идет об осуждении варварских преступлений" со стороны российских войск против мирных граждан.

Напомним, ранее представитель агентства Reuters попросил спикера Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня прокомментировать российскую атаку на Киев, в ходе которой войска РФ задействовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. В ответ дипломат заявил, что ему ничего об этом неизвестно.

Также мы писали, что после массированных ударов войск РФ 10 октября китайские дипломаты призвали своих соотечественников как можно скорее выехать из Украины.