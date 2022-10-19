Досить прикидатися: Україна закликала Китай припинити ігнорувати атаки РФ по Києву

Офіційний Пекін не міг не знати про удари російських військ по Києву за допомогою дронів-камікадзе, хоч влада КНР і говорить про протилежне, заявили в українському МЗС.

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Міністерство закордонних справ Китаю не могло не знати про нещодавню атаку військ РФ на Київ за допомогою дронів-камікадзе — про це Пекін мав поінформувати посол КНР у столиці. Українські дипломати також регулярно повідомляють китайську сторону про акти агресії армії Росії. Про це в середу, 19 жовтня, у своєму Facebook повідомив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко.

"Спікер МЗС Китаю стверджує, що він нічого не знає про атаку російських дронів на Київ. Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю", — написав український дипломат.

Також Ніколенко додав, що посольство України в Пекіні регулярно надсилає МЗС Китаю повідомлення про злочини РФ на українській території.

"Удавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно", — підкреслив речник МЗС України.

Крім цього, за словами Ніколенка, офіційний Київ очікує від Пекіна як члена Ради безпеки ООН більш активних дій і відмови від компромісів або політичних нюансів, "коли йдеться про засудження варварських злочинів" із боку російських військ проти мирних громадян.

Нагадаємо, раніше представник агентства Reuters попросив спікера Міністерства закордонних справ Китаю Вана Веньбіня прокоментувати російську атаку на Київ, під час якої війська РФ задіяли іранські дрони-камікадзе Shahed-136. У відповідь дипломат заявив, що йому нічого про це невідомо.

Також ми писали, що після масованих ударів військ РФ 10 жовтня китайські дипломати закликали своїх співвітчизників якнайшвидше виїхати з України.