"Военное положение" Путина в захваченных областях: появилась реакция МИД Украины

Дипломаты подчеркнули, что указ российского президента не имеет никакого веса на международной арене, а объявленное им "военное положение" — это попытка расправиться с партизанами на оккупированных украинских территориях.

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на объявление российским президентом Владимиром Путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Соответсвующий документ был опубликован на сайте МИД Украины.

Указ президента РФ в профильном министерстве назвали ничтожным и таким, который не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества.

Однако в украинском МИДе подчеркнули, что такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против нашего государства и украинцев. По их словам, даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий.

Дипломаты также подчеркнули, что введение на территории 4-х украинских областей военного положения по законам России — это попытка подавить сопротивление жителей Луганщины, Донецкой области, Запорожья и Херсонщины, выступающих против российской оккупации.

"Призываем международных партнеров решительно осудить намерение российских оккупационных администраций, под видом так называемого военного положения, лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию", — заявили в МИД Украины.

Напомним, в среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин объявил "военное положение" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. По словам Путина, в его указе предусмотрено "несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности".

Фокус также писал о том, что значит "военное положение" для украинцев под оккупацией. Россияне смогут изымать имущество и отселять жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Эти меры закреплены в законе государства-агрессора.