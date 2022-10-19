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Военный Фокус Российско-украинская война

Комендантский час и обыски: что значит "военное положение" для украинцев под оккупацией

Российские военные, войска рф, вс рф
Фото: РИА Новости | Кремль ввел "военное положение" в четырех областях Украины: что это значит

Россияне смогут изымать имущество и отселять жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Эти меры закреплены в законе государства-агрессора.

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19 октября президент РФ Владимир Путин ввел режим "военного положения" на территории четырех аннексированных Россией областей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Фокус узнал, какие ограничения для местных жителей в связи с этим предусматривает законодательство государства-оккупанта.

В частности, Федеральный конституционный закон РФ "О военном положении" предусматривает:

  • усиление охраны общественного порядка, охраны военных, административных и других объектов
  • введение особого режима работы объектов транспорта, связи, энергетики и других
  • эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного значения
  • временное отселение жителей
  • введение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней
  • приостановление деятельности политических партий, религиозных и других организаций
  • привлечение населения к выполнению работ для нужд обороны, восстановления объектов экономики и военных объектов
  • изъятие у населения и организаций имущества для нужд обороны
  • запрещение или ограничение выбора места жительства
  • запрещение или ограничение митингов
  • запрещение забастовок
  • ограничение движения транспорта и их досмотр
  • введение комендантского часа
  • предоставление правоохранителям права проверять документы, проводить личный досмотр, обыски, задерживать жителей и их транспорт
  • введение запрета на продажу оружия, его изъятие у населения и организация
  • контроль за работой объектов связи, транспорта, типографий, вычислительных центров, СМИ и использование их для нужд обороны
  • введение военной цензуры за почтой, контроль за телефонными разговорами, создание органов цензуры
  • изоляция граждан иностранного государства, воюющего против РФ (в данном случае — граждан Украины — ред.)
  • запрет или ограничение выезда граждан за пределы РФ

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Указ вступает в силу с 00:00 20 октября.

Также мы писали, что Путин распорядился отселять жителей и российских приграничных с Украиной регионов, в том числе Белгородской и Ростовской областей.