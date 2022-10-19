Комендантский час и обыски: что значит "военное положение" для украинцев под оккупацией
Россияне смогут изымать имущество и отселять жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Эти меры закреплены в законе государства-агрессора.
19 октября президент РФ Владимир Путин ввел режим "военного положения" на территории четырех аннексированных Россией областей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Фокус узнал, какие ограничения для местных жителей в связи с этим предусматривает законодательство государства-оккупанта.
В частности, Федеральный конституционный закон РФ "О военном положении" предусматривает:
- усиление охраны общественного порядка, охраны военных, административных и других объектов
- введение особого режима работы объектов транспорта, связи, энергетики и других
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного значения
- временное отселение жителей
- введение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней
- приостановление деятельности политических партий, религиозных и других организаций
- привлечение населения к выполнению работ для нужд обороны, восстановления объектов экономики и военных объектов
- изъятие у населения и организаций имущества для нужд обороны
- запрещение или ограничение выбора места жительства
- запрещение или ограничение митингов
- запрещение забастовок
- ограничение движения транспорта и их досмотр
- введение комендантского часа
- предоставление правоохранителям права проверять документы, проводить личный досмотр, обыски, задерживать жителей и их транспорт
- введение запрета на продажу оружия, его изъятие у населения и организация
- контроль за работой объектов связи, транспорта, типографий, вычислительных центров, СМИ и использование их для нужд обороны
- введение военной цензуры за почтой, контроль за телефонными разговорами, создание органов цензуры
- изоляция граждан иностранного государства, воюющего против РФ (в данном случае — граждан Украины — ред.)
- запрет или ограничение выезда граждан за пределы РФ
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Указ вступает в силу с 00:00 20 октября.
Также мы писали, что Путин распорядился отселять жителей и российских приграничных с Украиной регионов, в том числе Белгородской и Ростовской областей.