Комендантский час и обыски: что значит "военное положение" для украинцев под оккупацией

Россияне смогут изымать имущество и отселять жителей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Эти меры закреплены в законе государства-агрессора.

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19 октября президент РФ Владимир Путин ввел режим "военного положения" на территории четырех аннексированных Россией областей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Фокус узнал, какие ограничения для местных жителей в связи с этим предусматривает законодательство государства-оккупанта.

В частности, Федеральный конституционный закон РФ "О военном положении" предусматривает:

усиление охраны общественного порядка, охраны военных, административных и других объектов

введение особого режима работы объектов транспорта, связи, энергетики и других

эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного значения

временное отселение жителей

введение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней

по ней приостановление деятельности политических партий, религиозных и других организаций

привлечение населения к выполнению работ для нужд обороны , восстановления объектов экономики и военных объектов

, восстановления объектов экономики и военных объектов изъятие у населения и организаций имущества для нужд обороны

запрещение или ограничение выбора места жительства

запрещение или ограничение митингов

запрещение забастовок

ограничение движения транспорта и их досмотр

введение комендантского часа

предоставление правоохранителям права проверять документы, проводить личный досмотр, обыски, задерживать жителей и их транспорт

введение запрета на продажу оружия, его изъятие у населения и организация

контроль за работой объектов связи, транспорта, типографий, вычислительных центров, СМИ и использование их для нужд обороны

введение военной цензуры за почтой, контроль за телефонными разговорами , создание органов цензуры

, создание органов цензуры изоляция граждан иностранного государства , воюющего против РФ (в данном случае — граждан Украины — ред.)

, воюющего против РФ (в данном случае — граждан Украины — ред.) запрет или ограничение выезда граждан за пределы РФ

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Указ вступает в силу с 00:00 20 октября.

Также мы писали, что Путин распорядился отселять жителей и российских приграничных с Украиной регионов, в том числе Белгородской и Ростовской областей.