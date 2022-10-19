Усилить охрану и отселить население: Путин ввел особый режим в РФ и Крыму

В Белгородской, Ростовской, Курской областях и других регионах Путин распорядился усилить охрану объектов, ограничить передвижение и отселить жителей в безопасные районы.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе шести субъектов РФ, а также аннексированных Крыма и г. Севастополь в режим "среднего уровня реагирования" на фоне продолжающейся войны против Украины. Решение предусматривает ограничение передвижения и отселение местных жителей. Об этом свидетельствует текст указа от 19 октября.

"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)", — говорится в документе.

Путин поручил чиновникам провести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, а также расширил их полномочия для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ.

В вышеуказанных регионах Путин распорядился:

усилить охрану общественного порядка, военных объектов и объектов энергетики;

ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, объектов энергетики;

временно отселить жителей в безопасные районы;

ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, ограничение свободы передвижения;

ограничить движение транспорта и осуществлять их досмотр;

ввести контроль за работой объектов транспорта, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Напомним, сегодня Путин подписал указ о введении режима "военного положения" на территории четырех аннексированных регионов Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Также мы писали, что оккупационные власти начали выезжать с территории Херсона на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.