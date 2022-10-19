Усилить охрану и отселить население: Путин ввел особый режим в РФ и Крыму
В Белгородской, Ростовской, Курской областях и других регионах Путин распорядился усилить охрану объектов, ограничить передвижение и отселить жителей в безопасные районы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе шести субъектов РФ, а также аннексированных Крыма и г. Севастополь в режим "среднего уровня реагирования" на фоне продолжающейся войны против Украины. Решение предусматривает ограничение передвижения и отселение местных жителей. Об этом свидетельствует текст указа от 19 октября.
"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)", — говорится в документе.
Путин поручил чиновникам провести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, а также расширил их полномочия для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ.
В вышеуказанных регионах Путин распорядился:
- усилить охрану общественного порядка, военных объектов и объектов энергетики;
- ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, объектов энергетики;
- временно отселить жителей в безопасные районы;
- ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, ограничение свободы передвижения;
- ограничить движение транспорта и осуществлять их досмотр;
- ввести контроль за работой объектов транспорта, связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Напомним, сегодня Путин подписал указ о введении режима "военного положения" на территории четырех аннексированных регионов Украины — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Также мы писали, что оккупационные власти начали выезжать с территории Херсона на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины.